Авербух не собирается смотреть бой Загитовой

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, так как эта тема его не интересует.
Авербух не собирается смотреть бой Загитовой
  • РИА Новости

«Мне данная тема неинтересна», — сказал Авербух в интервью RT.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил о желании организовать бой между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить