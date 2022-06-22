Авербух не собирается смотреть бой Загитовой
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, так как эта тема его не интересует.
- РИА Новости
«Мне данная тема неинтересна», — сказал Авербух в интервью RT.
Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил о желании организовать бой между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.
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