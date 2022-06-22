Авербух не собирается смотреть бой Загитовой

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух заявил, что не будет смотреть боксёрский поединок с участием Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой, так как эта тема его не интересует.

РИА Новости