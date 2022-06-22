Хрюнов ведёт переговоры по организации боя Бузовой и Загитовой

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Промоутер Владимир Хрюнов заявил о желании организовать бой между певицей Ольгой Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.
Хрюнов ведёт переговоры по организации боя Бузовой и Загитовой
  • РИА Новости

«В данный момент обсуждаем именно бой Загитовой с Бузовой. Ведём переговоры с командами. И думаю, мы вас очень сильно удивим. Сама идея привлекательна, поскольку существует много поклонников всего, что делают Загитова и Бузова. И существует такой красавчик типа меня, который решил всех собрать в одной точке. Давайте показывать счастье. У нас есть красивые девушки. Есть возможность создать модель спортивного действа, куда придёт большое число зрителей. И об этом совершенно точно будут говорить. Не смущает ли, что это женский бокс? Работая со мной, 11 человек стали чемпионами мира и пять стали миллионерами в долларах. Увидите, будет очень интересно», — заявил Хрюнов RT.

Ранее Бузова адресовала ироничное послание спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву, который предложил ей выйти на ринг с Загитовой.

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