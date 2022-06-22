Бузова ответила Губерниеву, который предложил ей выйти на ринг с Загитовой
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«А Дмитрий всё не может без меня», — написала Бузова в своём Telegram-канале.
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова и Бузова сразятся в показательном боксёрском поединке. Он предложил девушкам выйти на ринг в купальниках.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в показательном боксёрском поединке. Имя соперницы фигуристки станет известно позднее.
Ранее сообщалось, что Бузова не будет соперницей Загитовой по боксёрскому поединку.