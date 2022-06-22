Бузова ответила Губерниеву, который предложил ей выйти на ринг с Загитовой

Певица Ольга Бузова адресовала ироничное послание спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.

«А Дмитрий всё не может без меня», — написала Бузова в своём Telegram-канале.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова и Бузова сразятся в показательном боксёрском поединке. Он предложил девушкам выйти на ринг в купальниках.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в показательном боксёрском поединке. Имя соперницы фигуристки станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что Бузова не будет соперницей Загитовой по боксёрскому поединку.