Бузова ответила Губерниеву, который предложил ей выйти на ринг с Загитовой

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Певица Ольга Бузова адресовала ироничное послание спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву.
Бузова ответила Губерниеву, который предложил ей выйти на ринг с Загитовой
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«А Дмитрий всё не может без меня», — написала Бузова в своём Telegram-канале.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова и Бузова сразятся в показательном боксёрском поединке. Он предложил девушкам выйти на ринг в купальниках.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит в показательном боксёрском поединке. Имя соперницы фигуристки станет известно позднее.

Ранее сообщалось, что Бузова не будет соперницей Загитовой по боксёрскому поединку.

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