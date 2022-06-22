Бузова не будет соперницей Загитовой по боксёрскому поединку
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Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что имя соперницы Загитовой станет известно позднее.
Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова и Бузова сразятся в показательном боксёрском поединке. Он предложил девушкам выйти на ринг в купальниках.
Напомним, что Загитова приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее женская сборная России по боксу пригласила Загитову на тренировку.