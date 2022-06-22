Бузова не будет соперницей Загитовой по боксёрскому поединку

Певица Ольга Бузова не выступит на показательном боксёрском поединке с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что имя соперницы Загитовой станет известно позднее.

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Загитова и Бузова сразятся в показательном боксёрском поединке. Он предложил девушкам выйти на ринг в купальниках.

Напомним, что Загитова приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее женская сборная России по боксу пригласила Загитову на тренировку.