Женская сборная России по боксу пригласила Загитову на тренировку

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Главный тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов сообщил, что фигуристка Алина Загитова приглашена на тренировку.
Женская сборная России по боксу пригласила Загитову на тренировку
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Всё полезно в разумных пределах. Загитова является профессиональным спортсменом и, разумеется, достаточно хорошо подготовлена. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги», — цитирует Муталибова ТАСС.

По его словам, фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, поэтому спортсменке будут легко даваться технические приёмы. Также Муталибов отметил, что 20-летняя фигуристка быстро освоит боксёрские навыки.

Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница Алины будет известна позднее.

Напомним, что спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Загитовой выступить в показательном боксёрском поединке.

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