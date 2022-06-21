Тарасова — об участии Загитовой в боксёрском поединке: не стоит за неё бояться
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«Да, Алина — хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что? Зачем за неё бояться? Надо посмотреть, в какой форме она находится», — цитирует Тарасова Sport24.
Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница фигуристки будет известна позднее.
Напомним, что спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Загитовой выступить в показательном боксёрском поединке.