Тарасова — об участии Загитовой в боксёрском поединке: не стоит за неё бояться

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки Алины Загитовой выступить в показательном боксёрском поединке.
Тарасова — об участии Загитовой в боксёрском поединке: не стоит за неё бояться
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Да, Алина — хрупкая девочка и принимает участие в боксе. Ну и что? Зачем за неё бояться? Надо посмотреть, в какой форме она находится», — цитирует Тарасова Sport24.

Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница фигуристки будет известна позднее.

Напомним, что спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. 

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение Загитовой выступить в показательном боксёрском поединке.

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