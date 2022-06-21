Роднина — о боксёрском поединке Загитовой: девушки уже не знают, чем заняться

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой выступить в показательном боксёрском поединке.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Девушки уже не знают, чем заняться, они как с цепи сорвались. То одна удивляет своими желаниями, то вторая. Я исхожу из того, что они в детстве не наигрались», — приводит слова Родниной «РБК Спорт».

Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница фигуристки будет известна позднее.

Напомним, что спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. В фигурном катании Загитова выиграла все возможные титулы.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о показательном боксёрском поединке Загитовой.