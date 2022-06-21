Губерниев заявил, что Загитова в купальнике должна провести боксёрский бой с Бузовой

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о показательном боксёрском поединке олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Губерниев заявил, что Загитова в купальнике должна провести боксёрский бой с Бузовой
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Мне уже сказали, что она, вроде как, выйдет против Ольги Бузовой. Я считаю, что девчонки должны быть в купальниках и максимально долго сражаться. В качестве ринг-боя выйду я», — цитирует Губерниева Sport24.

Стало известно, что Загитова примет участие в показательном боксёрском поединке. Соперница спортсменки будет известна позднее.

Напомним, что фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. В фигурном катании Загитова выиграла все возможные титулы.

Ранее Алина Загитова обратилась к своим подписчикам с важным объявлением.

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