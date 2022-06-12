Загитова обратилась к хейтерам с предупреждением
- РИА Новости
«Кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, обзываться в чате, писать нелестные слова, выкладывать фотографии или видео не по теме чата, я буду блокировать», — написала Загитова в своём Telegram-канале.
Напомним, что фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. В фигурном катании Загитова выиграла все возможные титулы.
Ранее Алина Загитова успешно сдала зачёт в университете.