Загитова обратилась к хейтерам с предупреждением

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к своим подписчикам с важным объявлением.
Загитова обратилась к хейтерам с предупреждением
  • РИА Новости

«Кто будет писать скверные комментарии про меня или про других людей, обзываться в чате, писать нелестные слова, выкладывать фотографии или видео не по теме чата, я буду блокировать», — написала Загитова в своём Telegram-канале.

Напомним, что фигуристка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере. В фигурном катании Загитова выиграла все возможные титулы.

Ранее Алина Загитова успешно сдала зачёт в университете.

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