Загитова сдала зачёт в университете
- РИА Новости
«Зачёт», — написала Загитова в своём Telegram-аккаунте.
Она также выложила фотографию с зачётной книжкой.
Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете. Олимпийская чемпионка учится в РАНХиГС на факультете журналистики.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении Загитовой и Евгении Медведевой на соревнования.