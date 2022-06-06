Загитова сдала зачёт в университете

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова успешно сдала зачёт в университете.

«Зачёт», — написала Загитова в своём Telegram-аккаунте.

Она также выложила фотографию с зачётной книжкой.

Напомним, что Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В настоящий момент фигуристка сосредоточена на телевизионной деятельности и учёбе в университете. Олимпийская чемпионка учится в РАНХиГС на факультете журналистики.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о возможном возвращении Загитовой и Евгении Медведевой на соревнования.