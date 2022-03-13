Фанаты «Зенита» поддержали Тимощука на матче с «Крыльями Советов»
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- © Maksim Konstantinov
Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором написано: «Толя, мы с тобой».
Напомним, что Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии Pro и всех национальных титулов Украины. Специалисту также пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Он исключён из реестра игроков сборной Украины.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отстаивать интересы лишённого тренерской лицензии Тимощука в CAS.