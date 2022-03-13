Фанаты «Зенита» поддержали Тимощука на матче с «Крыльями Советов»

Болельщики петербургского «Зенита» на матче 21-го тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов» выразили поддержку украинскому тренеру сине-бело-голубых Анатолию Тимощуку.

Фанаты вывесили на трибуне баннер, на котором написано: «Толя, мы с тобой».

Напомним, что Украинская ассоциация футбола лишила Тимощука тренерской лицензии Pro и всех национальных титулов Украины. Специалисту также пожизненно запрещено заниматься футбольной деятельностью на территории страны. Он исключён из реестра игроков сборной Украины.

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отстаивать интересы лишённого тренерской лицензии Тимощука в CAS.