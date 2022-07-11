«Абсурдное решение»: фигуриста Петренко исключили из украинской федерации за участие в шоу Навки

Олимпийского чемпиона Виктора Петренко исключили из федерации фигурного катания Украины (УФФК) за участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В организации возмутились тем, что одессит выходит на один лёд с людьми, поддерживающими спецоперацию России. Обозреватель RT Елена Вайцеховская назвала решение абсурдным и напомнила, что спортсмен завоевал свои награды во времена СССР и уже почти 30 лет не имеет отношения к УФФК. А Александр Жулин уверен, что переживать за коллегу не стоит.

В минувшие выходные организаторы Уимблдона оказались сконфужены тем, что соревнования женщин в одиночном разряде неожиданно выиграла уроженка Москвы Екатерина Рыбакина, пусть и выступающая под флагом Казахстана. Хотя именно россиян на турнире видеть не хотели и даже не включили в ролик к юбилею Центрального корта кадры финала Марии Шараповой и Серены Уильямс в 2004 году.

На Украине же продолжают вводить санкции в отношении действующих и бывших спортсменов, которые каким-либо образом связаны с Россией. Накануне НОК страны возмутился тем, что олимпийский чемпион 1992 года одессит Виктор Петренко принимает участие в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» в Сочи и выходит на лёд с Камилой Валиевой (фигурист играет роль отца главной героини Настеньки). Планируется, что выступления продлятся до конца сентября.

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«НОК Украины решительно осуждает и считает недопустимым поступок Виктора Петренко, который на днях принимал участие в ледовых шоу в Сочи. Такое поведение, такой поступок недопустимы для олимпийского сообщества Украины», — говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Вслед за НОК последовала реакция Украинской федерации фигурного катания на коньках. Петренко моментально исключили из организации и сняли с поста вице-президента. Как заявил глава УФФК Михаил Макаров, такое решение принято, поскольку олимпийский чемпион вышел на лёд со сторонниками спецоперации на Украине.

«В президиум УФФК поступило немало обращений и писем от членов федерации, спортсменов и поклонников фигурного катания, в которых выражается не только справедливое возмущение поступком Петренко, но и пренебрежение по отношению к нему как человеку и спортсмену», — приводит слова Макарова официальный сайт федерации.

Интересно, что, хотя Петренко числился вице-президентом УФФК, в деятельности организации он уже долгое время участия не принимал, так как проживал и работал в США. Одним из его воспитанников стал бронзовый призёр чемпионата мира 2008 года американец Джонни Вейр. Также в 2000-х на международных соревнованиях Виктор был техническим контролёром ISU. Что касается шоу, то впервые в постановке «Аленький цветочек» фигурист появился ещё в 2018 году.

К слову, за сборную Украины на любительском уровне Петренко выступал всего один год: в 1994-м занял четвёртое место на Олимпиаде в Лиллехаммере. Бронзу Игр 1988 года он завоевал под флагом СССР, а золото — в 1992 году под флагом Объединённой команды, образованной после распада Советского Союза.

По словам обозревателя RT Елены Вайцеховской, ситуация в мировом спорте уже дошла до абсурда и отстранение спортсмена, который 30 лет никак не связан с УФФК, яркий тому пример.

«Мотивировочная часть, кстати, вообще оставляет желать лучшего. Если уж дисквалифицировать, так точно не за то, что человек катается в шоу уроженки Днепропетровска, получая за это российские деньги. А за то, что обе свои олимпийские медали — бронзу Калгари в 1988-м и золото Альбервиля в 1992-м — Петренко выиграл, представляя «не ту» страну», — считает олимпийская чемпионка.

Отреагировала на решение УФФК и Татьяна Навка. Она отметила, что Украина уже давно не оказывает никакой помощи Петренко и он в состоянии самостоятельно принимать решение, где выступать.

«Виктор уже давно в профессиональном спорте. Он делает то, что считает нужным. Я мечтаю, чтобы все спортсмены всего мира имели возможность выступать и работать там, где они могут это делать, радовать зрителей своим присутствием и талантом. Никто никогда не отменит у него статуса олимпийского чемпиона. Он выступает для зрителей, детей. Конечно, это абсурдное решение», — приводит слова Навки «Чемпионат».

«Если бы все войска ВСУ вместо бомбёжек Донбасса участвовали в «Аленьком цветочке», я был бы только за... За Виктора не надо переживать. Он точно не пропадёт», — отметил Жулин в интервью Sport24.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова, в свою очередь, призвала всех прекратить распри и начать заниматься делом.

«Решение украинской федерации вызывает у меня только сожаление, потому что Петренко ведь занимается своей профессией. Мы ждём того момента, когда все люди на земле обнимутся и будут дружить. Виктор — наш товарищ и друг, и я люблю его. Я желаю всем мира на земле», — цитирует Тарасову РИА Новости.

А трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что такими действиями УФФК просто напоминает о своём существовании.

«Петренко выиграл Игры в далёком 1992 году. И выиграл Олимпиаду не как представитель Украины. Исключением Виктора из организации федерация только напомнила о своей какой-то жизненности. Если им нечем заняться, то флаг им в руки», — сказала Роднина «РБК Спорту».

Надо отметить, что это не первое политическое решение в фигурном катании. Ранее Анастасию Шаботову исключили из сборной Украины приказом Министерства молодёжи и спорта страны. Причиной такого шага стал лайк под постом двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который высказал своё отношение к ситуации на Украине.