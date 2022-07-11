Жулин высказался об исключении Петренко из УФФК

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на исключение из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко из-за участия в шоу Татьяны Навки.

«Если бы все войска ВСУ вместо бомбёжек Донбасса участвовали в «Аленьком цветочке», я был бы только за. Что касается Петренко в нашей федерации, то что он сделал такого, чтобы быть в ней? За Виктора не надо переживать. Он точно не пропадёт», — цитирует Жулина Sport24.

11 июля Петренко был исключён из Украинской федерации фигурного катания после участия в шоу Навки, а также лишён звания вице-президента федерации.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, а главную героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская назвала абсурдом исключение Петренко из УФФК за участие в шоу Навки.