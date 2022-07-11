Вайцеховская назвала абсурдом исключение Петренко из УФФК за участие в шоу Навки

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко из-за участия в шоу Татьяны Навки.
Вайцеховская назвала абсурдом исключение Петренко из УФФК за участие в шоу Навки
  • РИА Новости

«Похоже, что любой ситуации нужно дать возможность развиться до абсурда — в этом случае можно хотя бы надеяться, что абсурд начнёт изживать сам себя. Это я про дисквалификацию Виктора Петренко Украинской федерацией фигурного катания, к которой Петренко не имеет отношения уже почти 30 лет», — написала Вайцеховская в своём Telegram-канале.

Она добавила, что мотивировочная часть исключения оставляет желать лучшего.

«Если уж дисквалифицировать, так точно не за то, что человек катается в шоу уроженки Днепропетровска, получая за это российские деньги. А за то, что обе свои олимпийские медали — бронзу Калгари в 1988-м и золото Альбервиля в 1992-м — Петренко выиграл, представляя «не ту» страну», — отметила Вайцеховская.

11 июля Петренко был исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки. Он также лишён звания вице-президента федерации.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Наталья Бестемьянова назвала исключение Петренко из УФФК политическим решением.

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