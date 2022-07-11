Бестемьянова назвала исключение Петренко из УФФК политическим решением

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко из-за участия в шоу Татьяны Навки.

«Это только политическое решение. Петренко внёс вклад в развитие не только нашего, но и мирового фигурного катания. Петренко выступал и выигрывал Олимпиады. Он действительно роскошный фигурист, который многие годы работал в турне Тома Коллинза в Америке. Его знает и уважает весь мир!» — приводит слова Бестемьяновой Sport24.

11 июля Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки. Он также лишён звания вице-президента федерации.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на исключение из УФФК Петренко из-за участия в шоу Навки.