Роднина назвала цирком исключение Петренко из УФФК за участие в шоу Навки

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко из-за участия в шоу Татьяны Навки.
Роднина назвала цирком исключение Петренко из УФФК за участие в шоу Навки
  • РИА Новости

«Он давно живёт в Америке, с 1994 года работает тренером. Федерация просто напомнила о себе, что такая организация есть. Это уже смешно. Даже цирком уже назвать нельзя», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

11 июля Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки. Он также лишён звания вице-президента федерации.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Татьяна Навка заявила о поддержке Виктора Петренко.

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