Роднина назвала цирком исключение Петренко из УФФК за участие в шоу Навки
- РИА Новости
«Он давно живёт в Америке, с 1994 года работает тренером. Федерация просто напомнила о себе, что такая организация есть. Это уже смешно. Даже цирком уже назвать нельзя», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».
11 июля Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки. Он также лишён звания вице-президента федерации.
Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.
Ранее Татьяна Навка заявила о поддержке Виктора Петренко.