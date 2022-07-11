Роднина назвала цирком исключение Петренко из УФФК за участие в шоу Навки

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Виктора Петренко из-за участия в шоу Татьяны Навки.

«Он давно живёт в Америке, с 1994 года работает тренером. Федерация просто напомнила о себе, что такая организация есть. Это уже смешно. Даже цирком уже назвать нельзя», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

11 июля Петренко исключён из Украинской федерации фигурного катания после шоу Навки. Он также лишён звания вице-президента федерации.

Напомним, что Петренко принимает участие в представлении «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи. Фигурист выступает в роли отца Настеньки, героиню спектакля играет олимпийская чемпионка Камила Валиева.

Ранее Татьяна Навка заявила о поддержке Виктора Петренко.