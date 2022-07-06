«Усугубляют ситуацию»: почему Шарапова отсутствовала на праздничных мероприятиях Уимблдона

На Уимблдоне с размахом отметили столетие центрального корта. На праздничных мероприятиях присутствовали 26 чемпионов прошлых лет, однако среди них не оказалось выигравшей трофей в 2004 году Марии Шараповой. Также она отсутствует в ролике, где запечатлены самые яркие мгновения финалов турнира Большого шлема. По мнению Елены Весниной, экс первая ракетка мира всё равно не смогла бы прилететь на торжество из-за беременности, а Андрей Чесноков, напротив, считает, что в сложившейся ситуации отсутствие теннисистки добавляет напряжённости.

Уимблдон уже в самом разгаре, и казалось, что все скандалы, связанные с отстранением россиян и белорусов от соревнований, остались позади. Турнир Большого шлема лишён рейтинговых очков, а WTA ещё и выписала организаторам штраф в размере $1 млн. При этом Всеанглийский лаун-теннисный клуб (AELTC) уже сообщил, что недопуск спортсменов будет действовать только в 2022 году и таким образом, по мнению президента ФТР Шамиля Тарпищева, косвенно признал свою ошибку.

Однако новую волну негодования общественности вызывала торжественная церемония в честь столетия центрального корта Уимблдона. Мероприятие сопровождалось выступлением знаменитых музыкантов и фейерверками. На нём присутствовали 26 чемпионов турнира разных лет, однако среди них не нашлось место Марии Шараповой.

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Надо отметить, что, помимо экс первой ракетки мира, на церемонии не было и ряда других теннисистов. Например, американцев Пита Сампраса и Андре Агасси. Та же Серена Уильямс расстроилась из-за поражения в первом круге и сразу же улетела домой. Однако именно отсутствие Шараповой вызывало вопросы, на которые организаторы Уимблдона дали довольно странные ответы. Как заявили в AELTC, приоритет при приглашении отдавался спортсменам, выигрывавшим трофей несколько раз, а среди однократных победителей выбирали тех, кто либо уже находился в Лондоне, либо проживал не очень далеко.

Не нашлось места для Шараповой и в ролике, где запечатлены лучшие моменты в истории центрального корта. Этот факт в AELTC объяснили ограничениями по хронометражу видео: кадры финала с участием Марии якобы просто не поместились. Получается, что сенсационная победа 17-летней россиянки над главной фавориткой турнира Сереной Уильямс, защищавшей тогда титул, оказалась маловажным событием.

В итоге чёткого ответа, почему на праздновании не было никакого упоминания Марии, так и не прозвучало. Сама спортсменка при этом на данную тему высказываться не стала. Впрочем, у россиянки и без того были объективные причины отсутствовать на мероприятии. Шарапова ждёт ребёнка, и врачи обычно не рекомендуют перелёты при беременности, особенно длительные. А неделю назад теннисистка выкладывала снимки из Лос-Анджелеса в своих соцсетях. Поэтому, по словам серебряного призёра Олимпийских игр Елены Весниной, в данном случае не стоит нагнетать ситуацию.

«Считаю, что лучше не гадать. Шарапова сейчас находится на большом сроке беременности. И для неё такой перелёт был нежелателен. Мне кажется, Машу в любом случае пригласили бы на Уимблдон», — сказала спортсменка в интервью RT.

Полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков, напротив, отметил, что отсутствие Шараповой на торжественных мероприятиях создаёт дополнительную напряжённость, поскольку спортсменка даже не живёт в России. Она переехала в США в детстве и на английском языке разговаривает даже лучше, чем на русском.

«Организаторы Уимблдона своими действиями только усугубляют ситуацию. И я бы понял их, если бы это как-то могло помочь. А такие решения только нагнетают обстановку. На что они рассчитывают? Смогут, убрав Машу из роликов, закончить военный конфликт? Она в России вообще не живёт. Может, даже не знает о происходящем на Украине. Ей, возможно, не до этого. Ведь есть люди, которые не следят за событиями. Я, например, не могу. Просто хочу, чтобы всё побыстрее закончилось», — заявил Чесноков.

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По мнению специалиста, в Великобритании ошибочно считают, что санкции могут повлиять на ситуацию в мире.

«То, что сейчас происходит на Украине, — это политический вопрос. Он не должен касаться обычных людей. Отвечать должны политики, а не я или Маша Шарапова. В чём виноваты дети, которые также отстранены от Уимблдона? Нам говорили, что введут санкции, но простой народ страдать не будет. А в итоге получилось наоборот. Проблема Уимблдона не в том, что он захотел удалить всех россиян и белорусов. Это идёт от королевской семьи. Они почему-то считают, что это даст положительный резонанс. Не хочу никого оскорблять. Пусть почитают, как образовывались Олимпийские игры. Они создавались, чтобы на время их проведения все военные конфликты заканчивались», — добавил Чесноков.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова, в свою очередь, объяснила отсутствие Шараповой на мероприятии желанием организаторов подстраховаться.

«Международные федерации боятся, потому что понимают: скандал может быть даже из-за видеоролика. Проще не включать кадры с Шараповой. Все увидят своих спортсменов, кроме России. Всем понятно, что Шарапова была и есть. Она великая теннисистка. Может, когда станут отмечать следующий юбилей, то всё будет по-другому», — сказала Журова в интервью «Спорт-Экспрессу».