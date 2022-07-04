Тарпищев отреагировал на штраф Уимблдона от WTA за отстранение российских теннисисток

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал информацию, что WTA наложила штрафы на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) из-за недопуска российских и белорусских теннисисток на турнир.

«Вроде уже британцы подали апелляцию. Штраф они получили за то, что есть договор, а из-за отстранения наших он был нарушен. Нарушен беспочвенно. И сейчас каждый отстаивает свою сторону», — цитирует Тарпищева РИА Новости.

Он также подчеркнул, что WTA стоит на своём и считает, что в данном случае они абсолютно правы. По его словам, организация хочет получить неустойку, как в любом судебном разбирательстве.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее сообщалось, что WTA оштрафовала организаторов Уимблдона на $1 млн за недопуск россиянок на турнир.