Daily Mail: WTA оштрафовала организаторов Уимблдона на $1 млн за недопуск россиянок на турнир

Женская теннисная ассоциация (WTA) наложила штрафы в $1 млн на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок до Уимблдонского турнира.

LTA оштрафована на $750 тыс., а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета — на $250 тыс., сообщает Daily Mail.

Отмечается, что организации планируют подать апелляцию при поддержке британского правительства, которое гневно отреагировала на сообщение о штрафах. Сообщается, что возможность обжалования возможна только после полного погашения штрафов.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон заявила, что запрет на участие российских и белорусских теннисистов на турнире будет действовать только в 2022 году.