Запрет на выступления россиян на Уимблдоне будет действовать только в 2022 году
- Gettyimages.ru
- © Steven Paston - PA Images
«Решение, которое мы приняли, относится только к турниру этого года. Но мы по-прежнему считаем, что это было правильное решение. Невозможно сказать, какая обстановка ждёт нас в следующем году», — приводит слова Болтон Bloomberg.
Она также заявила, что это было трудное решение и организаторы турнира сожалеют о влиянии, которое оно окажет на пострадавших спортсменов.
Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.
ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев сделал прогноз, кто станет победителем Уимблдонского турнира.