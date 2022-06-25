Запрет на выступления россиян на Уимблдоне будет действовать только в 2022 году

Исполнительный директор Уимблдона Салли Болтон заявила, что запрет на участие российских и белорусских теннисистов на турнире будет действовать только в 2022 году.

«Решение, которое мы приняли, относится только к турниру этого года. Но мы по-прежнему считаем, что это было правильное решение. Невозможно сказать, какая обстановка ждёт нас в следующем году», — приводит слова Болтон Bloomberg.

Она также заявила, что это было трудное решение и организаторы турнира сожалеют о влиянии, которое оно окажет на пострадавших спортсменов.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев сделал прогноз, кто станет победителем Уимблдонского турнира.