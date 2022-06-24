Медведев назвал Джоковича, Надаля и Берреттини фаворитами Уимблдона

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Российский теннисист Даниил Медведев сделал прогноз, кто станет победителем Уимблдонского турнира.
Медведев назвал Джоковича, Надаля и Берреттини фаворитами Уимблдона
  • Gettyimages.ru

«Джокович всегда является фаворитом. Он выиграл последние три Уимблдона, которые были сыграны. Он очень хорош в игре на траве. Конечно, Надаль может выиграть абсолютно любой турнир, в котором играет», — приводит слова Медведева Diario de Mallorca.

Он также отметил итальянца Маттео Берреттини, который играет на высоком уровне.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее сообщалось, что Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира АТР на испанской Майорке.

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