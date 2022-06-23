Первая ракетка мира Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира в Испании

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Россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) на испанской Майорке.
Первая ракетка мира Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира в Испании
  • AP

26-летний теннисист из России в матче 1/4 финала плей-офф уступил в двух сетах со счётом 3:6, 2:6 испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Игра продолжалась 1 час 10 минут.

Следующим соперником испанского теннисиста станет победитель матча между швейцарцем Антауном Булье и представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром.

Турнир на Майорке относится к категории АТР 250 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд составляет около $900 тыс. Действующим чемпионом турнира является Медведев.

Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.



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