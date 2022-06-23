Первая ракетка мира Медведев не сумел выйти в полуфинал турнира в Испании
- AP
26-летний теннисист из России в матче 1/4 финала плей-офф уступил в двух сетах со счётом 3:6, 2:6 испанцу Роберто Баутисте-Агуту. Игра продолжалась 1 час 10 минут.
Следующим соперником испанского теннисиста станет победитель матча между швейцарцем Антауном Булье и представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром.
Турнир на Майорке относится к категории АТР 250 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд составляет около $900 тыс. Действующим чемпионом турнира является Медведев.
Ранее сообщалось, что россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.