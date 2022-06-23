Касаткина уступила Андрееску в 1/4 финала теннисного турнира в Бад-Хомбурге

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Россиянка Дарья Касаткина не смогла пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Бад-Хомбурге.
Касаткина уступила Андрееску в 1/4 финала теннисного турнира в Бад-Хомбурге
  • AP

Российская теннисистка в четвертьфинале уступила в двух сетах Бьянке Андрееску из Канады со счётом 4:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.

Следующей соперницей Андрееску станет победительница противостояния Симона Халеп (Румыния) — Аманда Анисимова (США).

Призовой фонд турнира составляет более $200 тыс.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал заявление «Спартака» об отказе бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».

 

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