Касаткина уступила Андрееску в 1/4 финала теннисного турнира в Бад-Хомбурге
- AP
Российская теннисистка в четвертьфинале уступила в двух сетах Бьянке Андрееску из Канады со счётом 4:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 22 минуты.
Следующей соперницей Андрееску станет победительница противостояния Симона Халеп (Румыния) — Аманда Анисимова (США).
Призовой фонд турнира составляет более $200 тыс.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал заявление «Спартака» об отказе бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».