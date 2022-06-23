Тарпищев отреагировал на решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок с «Зенитом»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал заявление «Спартака» об отказе бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».

«Суперкубок — долгожданный матч, который они слишком давно не играли, в отличие от «Зенита». Если бы «Спартак» не поехал на Суперкубок, это было бы как минимум некрасиво. Я считаю, что столько высказываний было из-за эмоционального фона», — приводит слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор столичной команды Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о решении руководства московского «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».