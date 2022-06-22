Жуков: «Спартак» правильно сделал, что согласился играть матч за Суперкубок

Почётный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался о решении руководства московского «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» правильно сделал, что согласился играть матч, не лишил своих болельщиков удовольствия посмотреть Суперкубок. Глупо отказываться от такой игры, возможности побороться за очередной трофей, который, надеюсь, красно-белые смогут завоевать», — цитирует Жукова «Матч ТВ».

Вместе с тем он не стал делать прогноз на предстоящий матч. Но выразил уверенность, что игра должна получиться боевой и интересной.

Матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение «Спартака» сыграть матч за Суперкубок России с командой из Петербурга.