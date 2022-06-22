Медведев — о решении «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок: торжество разума

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение «Спартака» сыграть матч за Суперкубок России с командой из Петербурга.

«Мы очень рады, что нашим соперником в матче за Суперкубок будет именно «Спартак». Всех ждёт праздник футбола. Можно сказать, что это торжество разума, как в известных мультиках», — приводит слова Медведева ТАСС.

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом».