«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»
- РИА Новости
Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, красно-белые не считают прозрачной процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок.
Отмечается, что из-за несправедливого решения Российского футбольного союза (РФС), которое противоречит принципам честной борьбы, «Спартак» оказался перед непростым выбором и решил пойти по пути спорта.
Матч пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче за Суперкубок со «Спартаком».