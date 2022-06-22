«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»

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Московский «Спартак» сыграет с петербургским «Зенитом» за Суперкубок России.
«Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, красно-белые не считают прозрачной процедуру выбора Санкт-Петербурга в качестве места проведения матча за Суперкубок.

Отмечается, что из-за несправедливого решения Российского футбольного союза (РФС), которое противоречит принципам честной борьбы, «Спартак» оказался перед непростым выбором и решил пойти по пути спорта.

Матч пройдёт 9 июля на «Газпром Арене».

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче за Суперкубок со «Спартаком».

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