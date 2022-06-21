Семак: задача «Зенита» перед Суперкубком — думать о футболе и готовиться к матчу
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«Наша задача — готовиться к матчу. Думаю, что игра состоится. Никакого подтекста здесь нет. Есть личное противостояние, которое выплёскивается в инфополе. А наша задача — думать о футболе», — цитирует Семака Sport24.
Российский футбольный союз объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что в «Спартаке» поддерживали идею проведения Суперкубка в Санкт-Петербурге.