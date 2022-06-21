Медведев рассказал, что в «Спартаке» поддерживали идею проведения Суперкубка в Петербурге

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.

«До финала Кубка России ко мне подошли два гендиректора — «Спартака» и «Динамо». И сказали, что независимо от того, кто победит в Кубке России, они поддержат проведения финала Суперкубка в Санкт-Петербурге при условии, что мы поддержим перенос чемпионата на одну неделю. Мы согласились, и они получили официальные заверения», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

Он сказал, что на следующий день после победы генеральный директор «Спартака» заявил, что отзывает своё предложение и против игры в Петербурге.

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о решении провести матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.