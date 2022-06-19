Гурцкая назвал беспределом проведение Суперкубка «Зенит» — «Спартак» в Петербурге

Известный футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о решении провести матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.

«Поступить так со «Спартаком» — это беспредел. Я не понимаю, в чём была проблема собраться Медведеву и Мележикову, взять любые два места, закинуть бумажки в корзину и вытащить оттуда город, в котором пройдёт матч. Скажем, Казань, Нижний Новгород. Или проведите матч в Сочи — там красиво, море, пафосно, много отдыхающих», — заявил Гурцкая в эфире YouTube-канала «У Кузьмича».

По его мнению, матч в Санкт-Петербурге посетит мало болельщиков «Спартака», поскольку приоритет будет за «Зенитом». Он назвал решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч в Петербурге очередной победой председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«Не факт, что «Спартак» проиграет этот матч, но давать преимущество до начала матча — это уже нечестно», — отметил Гурцкая.

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.