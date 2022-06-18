Губерниев предположил, что Салихова и РФС привлекают внимание к Суперкубку за счёт скандала

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.

«Это очень хорошо, что есть подобная движуха вокруг Суперкубка. А если Зарема и РФС договорились между собой, тем самым привлекая внимание к большому матчу? Сделали маркетинговый ход», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что данная ситуация должна послужить мотивацией для «Спартака». По его словам, если московская команда — настоящие чемпионы, то они должны приехать в Санкт-Петербург и обыграть «Зенит».

По информации источника, «Спартак» планировал 9 июля провести товарищеский матч с «Торпедо» на стадионе «Открытие Арена», но всё же отправится в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее Мостовой отреагировал на слова Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.