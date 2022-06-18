Мостовой: матч за Суперкубок надо проводить в городах, где не играют финалисты

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.

«Матч за Суперкубок надо проводить в городах, где не играют финалисты. Я считаю, неправильно, когда команды играют у себя. Но не надо делать трагедию, что играть будут в Питере. Решение принято, играть надо», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Спартак» планировал 9 июля провести товарищеский матч с «Торпедо» на стадионе «Открытие Арена», но всё же отправится в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее Салихова назвала позором происходящее вокруг матча за Суперкубок России.