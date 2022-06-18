Салихова считает позором происходящее вокруг матча за Суперкубок России

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном участии красно-белых в матче с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Почему у нас до сих пор нет чётких регламентов проведения? Не понимаю, почему такие вещи нельзя обсуждать, спорить. Что за практика — спустить сверху нелогичное решение и точка? Если игра состоится, то я даже смотреть не буду. Всё, что происходит вокруг этого матча, — это позор для РФС в 2022 году, а не праздник футбола», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

По информации источника, «Спартак» планировал 9 июля провести товарищеский матч с «Торпедо» на стадионе «Открытие Арена», но всё же отправится в Санкт-Петербург на игру с «Зенитом».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не будет бойкотировать матч с петербургским клубом за Суперкубок.