Источник: «Спартак» не будет бойкотировать матч с «Зенитом» за Суперкубок России

Московский «Спартак» не станет бойкотировать матч с петербургским «Зенитом» за Суперкубок России.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», на решение красно-белых повлиял звонок от высокопоставленного сотрудника администрации президента.

Отмечается, что «Спартак» планировал 9 июля провести товарищеский матч с «Торпедо» на «Открытие Арене».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство московского клуба. В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка.