Медведев — о желании «Спартака» бойкотировать Суперкубок: это не из футбольной оперы

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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации вокруг проведения Суперкубка России между «Спартаком» и сине-бело-голубыми.

«Будет очень интересный матч. Я считаю, что бойкот это не из футбольной оперы. Если говорить музыкальным языком, которым «Спартак» так любит пользоваться в последнее время», — цитирует Медведева «Матч ТВ».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок.

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