Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь раскритиковала решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром-Арене». Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Сочи», ведь для обеих команд этот город родной», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака» в матче за Суперкубок России.