Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок

Короткая ссылка
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова вновь раскритиковала решение Российского футбольного союза (РФС) провести матч за Суперкубок России — 2022 с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.
Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» на матч за Суперкубок
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Безусловно, спортивный принцип нарушен, это решение РФС с душком. Предлагаю внести поправку в регламент, чтобы все Суперкубки игрались исключительно на «Газпром-Арене». Поэтому единственно верным решением будет суперфинал «Зенит» — «Сочи», ведь для обеих команд этот город родной», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака» в матче за Суперкубок России.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить