Быстров о Суперкубке России: Федун захочет победить Миллера

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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России.

«Вариант с бойкотом со стороны «Спартака» не допускаю. Федун всегда захочет победить Миллера. Как и последний — добиться успеха в противостоянии со «Спартаком», — цитирует Быстрова «Советский спорт»

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что руководство московского клуба попросило РПЛ провести первые матчи в новом сезоне на выезде.

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