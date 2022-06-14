Быстров о Суперкубке России: Федун захочет победить Миллера

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о противостоянии «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России.

«Вариант с бойкотом со стороны «Спартака» не допускаю. Федун всегда захочет победить Миллера. Как и последний — добиться успеха в противостоянии со «Спартаком», — цитирует Быстрова «Советский спорт».

РФС объявил, что матч за Суперкубок России пройдёт 9 июля на «Газпром Арене», что вызвало недовольство у «Спартака». В соцсетях пресс-служба красно-белых намекнула на возможный бойкот встречи. При этом гендиректор клуба Евгений Мележиков заявил, что решение о выходе на поле будут принимать сами футболисты.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что руководство московского клуба попросило РПЛ провести первые матчи в новом сезоне на выезде.