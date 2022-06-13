Мележиков: «Спартак» обратился в РПЛ с просьбой начать сезон гостевыми матчами
- РИА Новости
«В прошлую субботу мы получили акт, результаты нам понятны. Мы произвели расчёт — для вместимости стадиона до 40 тыс. нам необходимо провести определённую работу, в частности, по некоторому оборудованию», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».
По его словам, общая стоимость затрат на реконструкцию составит около 200 млн. рублей.
«Думаю, в ближайшее время приступим к устранению недостатков. Будем закупать оборудование. Но к началу сезона подготовка трибун точно не будет готова. Поэтому мы просили первые два тура сыграть в гостях», — заключил он.
Чемпионат России сезона-2022/23 стартует 17 июля. По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял десятое место и выиграл Кубок страны.
Ранее Мележиков высказался о назначении испанца Гильермо Абаскаля главным тренером красно-белых.