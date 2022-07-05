Уимблдон отрицает, что Шарапова не приглашена на торжество из-за российского гражданства

Организаторы Уимблдонского турнира не пригласили победительницу 2004 года, российскую теннисистку Марию Шарапову, на празднование 100-летия центрального корта соревнований.

4 июля состоялся парад чемпионов Уимблдонского турнира. По информации Daily Mail, организаторы отрицают, что Шарапова не была приглашена на мероприятие из-за российского гражданства.

Напомним, что Мария Шарапова в 2004 году сенсационно обыграла американку Серену Уильямс. Фрагмент победы россиянки также не был включён в специальный ролик.

Открытый чемпионат Великобритании — 2022 проходит без российских и белорусских теннисистов. Соревнования завершатся 10 июля.

Ранее Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Татьяной Марией.