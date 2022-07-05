Уимблдон отрицает, что Шарапова не приглашена на торжество из-за российского гражданства
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4 июля состоялся парад чемпионов Уимблдонского турнира. По информации Daily Mail, организаторы отрицают, что Шарапова не была приглашена на мероприятие из-за российского гражданства.
Напомним, что Мария Шарапова в 2004 году сенсационно обыграла американку Серену Уильямс. Фрагмент победы россиянки также не был включён в специальный ролик.
Открытый чемпионат Великобритании — 2022 проходит без российских и белорусских теннисистов. Соревнования завершатся 10 июля.
Ранее Онс Жабер вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с Татьяной Марией.