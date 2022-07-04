В Госдуме назвали справедливым решение WTA оштрафовать организаторов Уимблдона

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что Женская теннисная ассоциация (WTA) наложила штрафы в $1 млн на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок до Уимблдонского турнира.
В Госдуме назвали справедливым решение WTA оштрафовать организаторов Уимблдона
  • Legion-Media

«Всё очень законно и справедливо, потому что организаторы Уимблдона показали свой яркий политический окрас. А это несовместимо со спортом. Тем более со столь значимым турниром», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что это должно стать уроком для всех федераций, которые не пользуются принципом «спорт вне политики». По его мнению, этот штраф — хороший знак.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на новость о том, что WTA наложила штрафы в $1 млн на LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок до Уимблдонского турнира.

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