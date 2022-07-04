Ольховский считает, что для Уимблдона штраф в $1 млн от WTA — символическая сумма

Короткая ссылка
Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на новость о том, что Женская теннисная ассоциация (WTA) наложила штрафы в $1 млн на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок до Уимблдонского турнира.
Ольховский считает, что для Уимблдона штраф в $1 млн от WTA — символическая сумма
  • Legion-Media

«$1 млн — это вообще ни о чём для Уимблдона. Для организаторов это чисто символическая сумма. Однако то, что отстаивают права теннисистов, WTA уважение», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Он заявил, что в WTA делают хорошее дело, отстаивая интересы спортсменов, несмотря на то, что портят свою репутацию в глазах некоторой части населения.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее сообщалось, что WTA наложила штрафы в $1 млн на LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок до Уимблдонского турнира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить