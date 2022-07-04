Ольховский считает, что для Уимблдона штраф в $1 млн от WTA — символическая сумма

Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский отреагировал на новость о том, что Женская теннисная ассоциация (WTA) наложила штрафы в $1 млн на Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок до Уимблдонского турнира.

«$1 млн — это вообще ни о чём для Уимблдона. Для организаторов это чисто символическая сумма. Однако то, что отстаивают права теннисистов, WTA уважение», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Он заявил, что в WTA делают хорошее дело, отстаивая интересы спортсменов, несмотря на то, что портят свою репутацию в глазах некоторой части населения.

Организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее сообщалось, что WTA наложила штрафы в $1 млн на LTA и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета за недопуск российских и белорусских спортсменок до Уимблдонского турнира.