«Появится дополнительный экшен»: к чему может привести разрешение теннисистам совещаться с тренерами на корте

После Уимблдона и до конца сезона-2022 на турнирах ATP и Большого шлема спортсменам будет разрешено общаться с тренерами во время матча. Такое решение приняла Ассоциация теннисистов-профессионалов. Наставникам по-прежнему нельзя выходить на корт или вести длительные беседы с игроками, но перекинуться с подопечными парой фраз и показать что-то жестом теперь можно без опасения получить от судьи штраф. В мире тенниса по-разному отнеслись к этому нововведению. Михаил Южный считает, что глобально ничего не изменится, но зрителям будет интереснее следить за встречами. А по мнению Евгения Кафельникова, таким образом изменится суть вида спорта, где соперники должны действовать друг против друга один на один.

Ассоциация теннисистов-профессионалов в этом сезоне не боится принимать смелые решения. На этой неделе пресс-служба ATP сообщила, что после Уимблдона и до конца года в качестве эксперимента отменяется запрет на любые коммуникации игрока с тренером во время матча. Нововведение объясняется желанием повысить зрелищность соревнований.

Один из самых ярких недавних примеров коучинга, ранее считавшегося нарушением правил, произошёл во время полуфинальной встречи Даниила Медведева со Стефаносом Циципасом на Australian Open 2022. Тогда отец и тренер грека перешёл все границы, чем вывел россиянина из себя. «Ты тупой? Посмотри на меня! Он говорит каждый розыгрыш», — высказал теннисист судье, который игнорировал происходящее на корте. Однако потом Апостолосу Циципасу всё же пришлось заплатить $5 тыс. за подсказки сыну.

Впрочем, подобного поведения арбитры не должны допускать и после принятия поправок, поскольку тренеры остаются достаточно ограничены в своих действиях во время матча. В частности, наставники должны сидеть на специально отведённых местах. Коучинг разрешён только в том случае, если он не прерывает игру и не мешает сопернику. При этом нельзя долго общаться с подопечным: подсказка должна ограничиваться парой коротких слов или фраз. Кроме того, всё так же запрещено разговаривать с теннисистом, если он покинул пределы корта. Отмечается, что по итогам сезона полученный опыт будет проанализирован на предмет возможного продления легального коучинга.

Многие специалисты положительно отреагировали на решение ATP. Тренер Симоны Халеп и Коко Гауфф Патрик Муратоглу поздравил тур с легализацией практики, которая де-факто существовала на протяжении десятков лет. «Больше никакого лицемерия», — написал специалист в Twitter.

Согласен с французом и двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный. По его словам, теннисист с тренером и раньше находили способы пообщаться.

«Был язык жестов. Кто хотел поговорить с наставником, тот спокойно это делал. Поэтому ничего глобально не изменится, просто будет узаконено правилами. Возможно, зрителям станет интереснее, появится дополнительный экшен. Потому что за многими тренерами действительно интересно наблюдать, услышать, что именно они говорят, как подсказывают, реагируют», — отметил собеседник RT.

Заслуженный тренер России Борис Собкин также считает, что смотреть матчи станет интереснее. Однако причину называет другую: игроки после подсказок наставников будут показывать более качественный теннис.

«Вопрос в том, что понимать под зрелищностью. Если люди приходят посмотреть на клоунаду Ника Кирьоса, то есть на элементы глупости, такого не будет. Но матчи могут стать интереснее в плане содержания. Станет меньше ошибок. Качество тенниса по идее при нормальной работе тренеров должно возрасти. Вопрос только, соответствуют ли специалисты уровню своих игроков. Очень часто бывает, что нет. А помочь можно даже одним взглядом, не говоря уже о паре фраз и жестов. Всё это зависит от умения тренера сделать всё в нужный момент, коротко, ясно. Спортсмен должен понять, как изменить игру. Это тоже не так просто», — рассуждает Собкин.

Ничего плохого в изменении правил не видит и Жиль Сервара, который работает с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым. По его словам, теперь просто будет меньше штрафов и непоследовательности при принятии решений судьями. Однако существенных изменений не произойдёт, поскольку нормально поговорить с игроком, как на тренировке, всё равно не получится.

«Будет зависеть от расстояния между ложей и теннисистом, от того, слышит ли он тренера, а также от уместности слов специалиста. Я уверен, впоследствии для каждого найдётся что-то своё... Теннис настолько психологический вид спорта, что некоторых говорящий тренер раздражает больше, чем всё остальное. Я как-то видел, что сопернику Даниила подсказывает наставник, и говорил про себя: «Продолжай-продолжай, получается обратный эффект, мне подходит». Но я не утверждаю, что это распространённая ситуация», — приводит слова Сервара издание Tennis Majors.

Впрочем, далеко не все остались довольны нововведением. Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников считает, что таким образом убивается вся уникальность вида спорта, когда теннисисты сражаются один на один.

«У меня нет однозначного ответа на вопрос, хорошо это или плохо. Будь я игроком на данный момент, выступал бы против данного решения, поскольку теннис всегда был индивидуальным видом спорта, в котором соревнуются два игрока. Для этого формата существуют другие соревнования, например Кубок Дэвиса. Там тренер может сидеть на скамейке. А здесь немного другая история. Это индивидуальные турниры. И вся их прелесть — в том, что спортсмены определяют сильнейшего один на один. Зрелищность это не повысит. Ненужная затея», — сказал в беседе с RT Кафельников.

В свою очередь, австралиец Ник Кирьос отметил, что нововведение даст преимущество более успешным спортсменам, которые могут себе позволить возить тренеров на турниры.

«Теннис потеряет одну из немногих уникальных черт, которых нет ни в одном другом виде спорта. Раньше игрок должен был сам со всем разбираться. В этом и была вся прелесть. Что произойдёт, если более классный спортсмен встретится с низкорейтинговым, у которого нет тренера или он не может себе его позволить?» — написал Кирьос в Twitter.

Надо отметить, что WTA запрет на коммуникацию с тренерами отменили ещё в 2008 году и общаться можно на всех соревнованиях тура, за исключением турниров Большого шлема. При этом наставники даже могут в перерывах выходить на корт и давать наставления подопечными. Однако на зрелищность это существенно не влияет.