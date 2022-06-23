После Уимблдона ATP до конца сезона легализует коучинг

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) объявила, что после Уимблдона в пробном режиме легализует коучинг из-за пределов корта.

Тренеры должны будут соблюдать ряд условий. Так, коучинг разрешён только в том случае, если не прерывает игру и не создаёт помех сопернику. Словесный коучинг разрешён, когда игрок находится на той же стороне площадки. Сигналы руками разрешены на протяжении всего матча. Тренеры не могут уходить со своих мест и разговаривать с подопечным, когда он по какой-либо причине покидает площадку. В случае несоблюдения этих правил последуют штрафные санкции.

Правила будут действовать как в квалификациях, так и в матчах основной сетки турниров АТР, включая US Open и Итоговый чемпионат.

Открытый чемпионат Великобритании по теннису в 2022 году пройдёт с 27 июня по 10 июля.

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