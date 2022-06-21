Отстранённая Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон
- Legion-Media
«Нет! Я не хочу плакать», — написала Соболенко в социальных сетях.
Напомним, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.
ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.
Ранее теннисистка Дзаламидзе объяснила решение сменить спортивное гражданство.