Отстранённая Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что не будет смотреть Открытый чемпионат Великобритании — 2022.
Отстранённая Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон
  • Legion-Media

«Нет! Я не хочу плакать», — написала Соболенко в социальных сетях.

Напомним, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине. 

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее теннисистка Дзаламидзе объяснила решение сменить спортивное гражданство.

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