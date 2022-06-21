Отстранённая Соболенко заявила, что не будет смотреть Уимблдон

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что не будет смотреть Открытый чемпионат Великобритании — 2022.

«Нет! Я не хочу плакать», — написала Соболенко в социальных сетях.

Напомним, что организаторы Уимблдона отстранили российских и белорусских теннисистов от участия в турнире из-за ситуации на Украине.

ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год. Её примеру последовали WTA и ITF.

Ранее теннисистка Дзаламидзе объяснила решение сменить спортивное гражданство.