Тарпищев заявил, что Медведев останется первой ракеткой мира как минимум до августа

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сказал, что Даниил Медведев продолжит возглавлять мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) ещё как минимум два месяца.

«На последних турнирах Даня очков набрал прилично, даже оторвался в рейтинге. За Уимблдон очков не дают, так что главное для него будет защитить свои позиции на US Open. На Майорке тоже надо будет выступить хорошо. Думаю, как минимум до конца августа лидерству Медведева ничего не угрожает», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Медведев уступил в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах со счётом 1:6, 4:6.

Во втором круге турнира на Мальорке серии ATP-250 Медведев встретится со своим соотечественником Асланом Карацевым.

Ранее популярный певец и музыкант Леонид Агутин высказался об успехах Медведева.