Агутин назвал теннисиста Медведева абсолютным гением

Короткая ссылка
Популярный певец и музыкант Леонид Агутин высказался об успехах россиянина Даниила Медведева.
Агутин назвал теннисиста Медведева абсолютным гением
  • AP

«У него необычная фактура для спортсмена — выделяется худобой, особенно на фоне современного силового тенниса. Абсолютный гений, у которого всё получается и который всё делает по-своему», — цитирует Агутина «Матч ТВ».

По его мнению, Медведев обладает своим собственным стилем игры. Он назвал первую ракетку мира «интеллектуально насыщенным парнем».

«Я сам артист и люблю, когда человек становится родоначальником какого-то стиля», — добавил певец.

Сегодня, 19 июня, Агутин в паре с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной одержал победу на благотворительном теннисном турнире в рамках фестиваля «Сильные фигуры».

Медведев уступил в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах со счётом 1:6, 4:6.

Ранее сообщалось, что чемпиона US Open 2020 Доминика Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить