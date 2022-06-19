Агутин назвал теннисиста Медведева абсолютным гением

Популярный певец и музыкант Леонид Агутин высказался об успехах россиянина Даниила Медведева.

«У него необычная фактура для спортсмена — выделяется худобой, особенно на фоне современного силового тенниса. Абсолютный гений, у которого всё получается и который всё делает по-своему», — цитирует Агутина «Матч ТВ».

По его мнению, Медведев обладает своим собственным стилем игры. Он назвал первую ракетку мира «интеллектуально насыщенным парнем».

«Я сам артист и люблю, когда человек становится родоначальником какого-то стиля», — добавил певец.

Сегодня, 19 июня, Агутин в паре с олимпийской чемпионкой Еленой Весниной одержал победу на благотворительном теннисном турнире в рамках фестиваля «Сильные фигуры».

Медведев уступил в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов поляку Хуберту Хуркачу в двух сетах со счётом 1:6, 4:6.

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