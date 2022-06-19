Чемпиона US Open 2020 Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых

Чемпиона US Open 2020 года австрийского теннисиста Доминика Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых из-за громких стонов, которые доносились с корта во время его тренировки.

Инцидент произошёл в австрийском Трайскирхене, где проводил занятие Тим, сообщает eurоsроrt.dе. При этом на территорию вызвали полицию, но стражи порядка быстро разобрались в ситуации и не стали прерывать тренировку спортсмена.

«Это не первый раз, когда люди на меня жалуются, я сталкиваюсь с этим с детства. Я тренировался без майки, все подумали: раз у меня хорошее тело, значит мы снимаем порно», — сказал теннисист.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие фильмы предпочитает смотреть в свободное от игры время.