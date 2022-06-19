Чемпиона US Open 2020 Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых

Короткая ссылка
Чемпиона US Open 2020 года австрийского теннисиста Доминика Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых из-за громких стонов, которые доносились с корта во время его тренировки.
Чемпиона US Open 2020 Тима заподозрили в съёмках фильмов для взрослых
  • AP

Инцидент произошёл в австрийском Трайскирхене, где проводил занятие Тим, сообщает eurоsроrt.dе. При этом на территорию вызвали полицию, но стражи порядка быстро разобрались в ситуации и не стали прерывать тренировку спортсмена.

«Это не первый раз, когда люди на меня жалуются, я сталкиваюсь с этим с детства. Я тренировался без майки, все подумали: раз у меня хорошее тело, значит мы снимаем порно», — сказал теннисист.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев рассказал, какие фильмы предпочитает смотреть в свободное от игры время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить