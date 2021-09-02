Теннисист Медведев назвал свой любимый фильм

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, какие фильмы предпочитает смотреть в свободное от тенниса время.
Теннисист Медведев назвал свой любимый фильм
  • Reuters

«Мне нравится смотреть фильмы. Иногда это расслабляет, иногда развлекает, иногда можно чему-то научиться. Оказывается, моя жена сейчас читает биографию Мэттью Макконахи, и она показывает мне некоторые моменты, выглядит суперинтересно, так что, возможно, я однажды её прочитаю», — заявил Медведев на пресс-конференции после матча второго круга US Open.

При этом спортсмен признался, что может посмотреть любой фильм, независимо от жанра и даты выпуска. Однако при этом самым любимым фильмом назвал картину «Поймай меня, если сможешь», главные роли в которой сыграли Леонардо Ди Каприо и Том Хэнкс.

«Я всегда говорю, что мой любимый — «Поймай меня, если сможешь», потому что он меня расслабляет. Я смотрел его, наверное, пять или шесть раз. Не знаю, этот фильм просто поднимает мне настроение. Ди Каприо, Хэнкс — одни из лучших актёров в истории», — признался Медведев.

Медведев является победителем 12 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов, а также дважды доходил до финала на турнирах Большого шлема. В 2019 году он играл в главном матче Открытого чемпионата США, а в 2021-м выступал на Australian Open.

Ранее сообщалось, что Медведев одержал победу над немцем Домиником Кёпфером в матче второго круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

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