Болельщица на корте, уход тренера с трибун и плохая игра на приёме: как Медведев проиграл третий финал в текущем году

Даниил Медведев уступил Хуберту Хуркачу в финале турнира ATP в немецком Галле. Россиянин не смог взять ни одной подачи поляка, а первый сет и вовсе чуть не закончился для теннисиста «баранкой». Медведев не справился с соперником уже в третьем финале в 2022 году и пятом — после победы на US Open. Однако по итогам турнира россиянин упрочил лидерство в рейтинге ATP.

Пока Новак Джокович и Рафаэль Надаль готовятся к Уимблдону, Даниил Медведев собирает очки на всех возможных травяных турнирах, которые проходят в Европе. На прошлой неделе россиянин дошёл до финала в Хертогенбосе, однако сенсационно уступил 205-й ракетке мира Тиму ван Рейтховену. В этот раз лидер мирового рейтинга смог добраться до решающего матча в немецком Галле. Причём данный турнир уже на порядок серьёзнее — ATP 500. Поэтому и за трофей россиянину предстояло бороться с Хубертом Хуркачем.

К поединку с поляком Даниил подошёл в неплохой форме: на протяжении турнира он не проиграл ни одного сета. Однако, по мнению главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, говорить о физических кондициях спортсмена можно будет только после пятисетовых противостояний. На прошлом турнире в Нидерландах Медведев также уверенно шёл по сетке, однако в финале стало ясно, что операция ещё даёт о себе знать.

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При этом в последних матчах Даниил стал более уверенно чувствовать себя на корте. Это доказывает ещё одна любопытная статистика. Теннисист в четырёх встречах не отдал соперникам ни одного брейк-пойнта. Хотя оппоненты у Медведева были не самые простые: Давид Гоффен (39-й номер рейтинга ATP), Илья Ивашко (42-й), Оскар Отте (52-й), а также Роберто Баутиста-Агут (20-й), которого россиянин до этого ни разу не обыгрывал.

Пожалуй, именно матч с испанцем оказался на пути к финалу самым сложным для отечественного спортсмена — с длинными розыгрышами, как на грунте. Однако он был настолько настроен на победу, что смог её добиться.

Не менее неудобным для россиянина считался и Хуркач. Поляк отлично двигается для своего роста (1,96 см. — RT), а также неплохо действует на задней линии. В последний раз соперники встречались недавно — в четвертьфинале «Мастерса» в Майами. Тогда Хуберт ошеломил Даниила тем, что смог навязать борьбу на чужой подаче. И в итоге выиграл матч в двух сетах.

При этом поляк отлично действует на траве, в прошлом году он дошёл до полуфинала Уимблдона-2021. Именно на этом турнире он впервые встретился с россиянином. Тогда в четвёртом круге Медведев вёл по сетам 2:1, однако матч был перенесён на следующий день из-за дождя, и Хуркач сумел сделать камбэк, выиграв встречу в пяти партиях.

Так что все ждали от финала в Галле как минимум напряжённой борьбы. Но начало игры в исполнении Медведева откровенно разочаровало. Создалось впечатление, что болельщики вновь вернулись в Хертогенбос, и идёт третья партия встречи с Тимом ван Рейтховеном. Нидерландец тогда чуть не взял второй сет «под ноль».

В этот раз в действиях Даниила вновь сквозила какая-то безнадёжность. Хуркач без особых проблем брал свою подачу, а затем ожидаемо навязывал борьбу на чужой, что вновь поставило в тупик первую ракетку мира. Счёт быстро стал 0:5. В этот момент на корт выбежала болельщица и попыталась приковать себя к сетке, но её быстро схватила и утащила охрана. Эта передышка помогла, Медведев взял один гейм, но в итоге уступил — 1:6.

Во второй партии россиянин не бросил бороться и даже выдал несколько хороших розыгрышей, но при этом Хуркач ни разу не дал Даниилу даже навязать борьбу на приёме. Медведев смог взять всего пять очков за матч. Эмоции у россиянина били через край. В одном из эпизодов он не выдержал и выплеснул негатив на ложу, где сидели жена Даоья и тренер Жиль Сервара, после чего специалист собрал вещи и покинул трибуны. Однако переломить ход встречи это никак не помогло — 4:6.

Как объяснил заслуженный тренер России Андрей Ольховский, Хуркач грамотно провёл встречу с точки зрения тактики.

«Ему лучше давались подачи, розыгрыши, да и в целом играл свободнее Даниила. Раз уж он взял 78 процентов очков на первой подаче, это говорит само за себя. С таким оппонентом нужно держать свою подачу. Кроме того, Даниил провалил начало обеих партий, во второй попытался вернуться, но ничего не вышло. Что тут сказать, Медведев уступил очень достойному сопернику, который сейчас находится в великолепной форме. Думаю, Хуркач будет одним из претендентов на победу на Уимблдоне», — приводит слова специалиста РИА-Новости.

Даниил проиграл уже третий финал в текущем году и пятый после победы на US Open-2021. Кроме того, Медведев никак не может взять трофей в статусе первой ракетки мира. Следующую попытку он сделает уже на следующей неделе — на турнире в Мальорке.

Однако в любом случае россиянин по итогам турнира в Галле только упрочил свои позиции в рейтинге ATP. Также нельзя не отметить, что теннисист с каждой неделей только прибавляет в своей игре на траве, а значит на Уимблдоне наверняка входил бы в число фаворитов соревнований. Особенно с учётом того, что был посеян под первым номером.