«Великолепный результат»: Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» и помог Медведеву вернуть звание первой ракетки мира

Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Александр Зверев получил травму во время их встречи. Благодаря этому Даниил Медведев 13 июня вернётся на первую строчку мирового рейтинга. Андрей Ольховский назвал это великолепным результатом, а Виктор Янчук выразил уверенность, что россиянин всё равно поднялся бы на вершину рано или поздно. По мнению Елены Весниной, для уроженца Москвы это станет стимулом ещё лучше работать и подтверждать свой статус новыми победами.

Матч Александра Зверева и Рафаэля Надаля в полуфинале «Ролан Гаррос» приковывал к себе внимание болельщиков по множеству причин. Так, он проходил в 36-й день рождения именитого испанца, который сражался за свой 14-й финал Открытого чемпионата Франции. Ровно 17 лет назад Рафа впервые вышел в полуфинал парижского мэйджора, обыграл в нём Роджера Федерера, а впоследствии завоевал титул. Он и по сей день — единственный игрок, которому РГ покорился с первой попытки.

Послужной список третьей ракетки мира куда скромнее, хотя он, безусловно, далеко не новичок. На его счету до пятничного матча было уже четыре полуфинала турниров Большого шлема, один из которых — на US Open-2020 — завершился победой. Тогда он обыграл другого испанца, Пабло Карреньо-Бусту но в финале проиграл австрийцу Доминику Тиму. Поэтому в Париже немецкий теннисист не скрывал, что устал довольствоваться вторыми ролями на главных соревнованиях тура.

«Мне уже 25 лет, я нахожусь на той стадии карьеры, когда обязан побеждать», — заявил он на одной из пресс-конференций.

Помимо непосредственно спортивной составляющей, встреча Зверева и Надаля была интересна с точки зрения рейтинговых перспектив. В случае победы в полуфинале, а затем и финале, Александр мог стать первой ракеткой мира. А вот поражение немца возвращало на лидирующую строчку Даниила Медведева, который занимал её с 28 февраля по 20 марта.

Начало матча сложилось в пользу Саши — он с ходу сделал брейк на подаче соперника и вёл по ходу сета 4:2. Но, видимо, ощутив близость победы в партии, Александр не справился с нервами. Он начал совершать абсолютно необъяснимые ошибки, отправляя мяч то в аут, то в сетку из выигрышных позиций.

Надаль, конечно же, такого соперникам не прощает. Испанец сделал обратный брейк, выровнял игру и даже имел три сетбола на чужой подаче при счёте 5:4, однако немец вовремя взял себя в руки и отыгрался — в итоге дело дошло до тай-брейка. В дополнительной партии у Александра было четыре возможности завершить партию в свою пользу, но его вновь подвела психология, и сет остался за 13-кратным чемпионом «Ролан Гаррос».

Вторая партия выдалась вообще невероятной для мужского тенниса. За десять геймов игроки сделали по четыре брейка каждый, а Надаль впервые взял свою подачу лишь с пятой попытки. Казалось, сет идёт к ещё одному тай-брейку, но при счёте 6:5 в свою пользу Зверев неудачно дернулся за мячом, подвернул ногу — и через секунду упал на землю с жутким криком боли. Корт он покинул на коляске, а спустя какое-то время вернулся на костылях, чтобы объявить об очевидном — борьбу он продолжить не сможет. Рафа всё это время пытался всячески поддержать соперника, а затем они тепло обнялись.

«Это очень сложный момент. Он играл невероятно, мог выиграть и этот матч, и следующий. Все знают, что для меня значит выход в финал «Ролан Гаррос». Я мечтал об этом, но не хотел, чтобы этот матч закончился вот так», — сказал Надаль после того, как соперник покинул стадион.

И вопреки давно сложившейся традиции, на корт по завершении встречи даже не вынесли торт в честь дня рождения прославленного атлета — настолько все были шокированы произошедшим.

Едва ли не весь теннисный мир с сочувствием отозвался о травме немецкого спортсмена, назвав её ужасным стечением обстоятельств. Так, олимпийская чемпионка Елена Веснина отметила, что он вполне мог одержать в этот вечер победу.

«Несмотря на то что шёл уже четвёртый час матча, Саша только-только начал нащупывать свою игру и понимать, как можно одержать победу над именитым соперником. Очень обидно, что матч завершился именно так», — сказала спортсменка в разговоре с RT.

При этом она отметила, что Даниил Медведев, который после вылета Зверева вернёт себе звание первой ракетки мира 13 июня, вряд ли обрадовался тому, как именно случилось его повторное восхождение на вершину. По её словам, россиянин всегда выступает за честную борьбу и с уважением относится к соперникам.

«Конечно, это достижение. Но мне кажется, что Даня особо сейчас об этом не думает, хотя, конечно, стать первой ракеткой мира — это детская мечта любого теннисиста. Для него сейчас это некая констатация факта, что он будет лидером, так как сгорят очки у Джоковича, а Надаль прошёл Зверева. Это приятная новость, но, я уверена, он хотел бы завоевать верхнюю строчку рейтинга своими результатами. Так что эта новость только станет для него стимулом ещё больше улучшать свою игру, выигрывать новые турниры, чтобы удержаться на первой строчке как можно дольше», — подчеркнула Веснина.

Она также подчеркнула, что в возвращении статуса лидера тура есть, безусловно, заслуга и самого Даниила, который дошёл на «Ролан Гаррос» до четвёртого круга, несмотря на то что совсем немного времени прошло после операции по поводу грыжи. Кроме того, по её мнению, Чилич, которому проиграл Медведев, выступал в Париже просто на невероятном уровне и вполне мог добраться до финала и даже выиграть турнир. Однако красивая история 33-летнего хорвата оборвалась на норвежце Каспере Рууде, который вышел в финал, где встретится с Надалем.

Заслуженный тренер России Виктор Янчук, в свою очередь, отметил, что возвращение Медведева на лидирующие позиции в туре было вопросом времени.

«Если бы не пауза, когда он не играл из-за травмы, всё было бы нормально и он мог раньше стать первым. Но пока Даниил не в лучшей своей форме, и мы ждём, когда он вернётся на свой пик, но для этого потребуется какое-то время, может быть, где-то два месяца. Надо благодарить судьбу, что так всё сложилось. Скажу так, что рано или поздно Даниил всё равно стал бы первым, потому что время работает на молодёжь», — цитирует Янчука «Чемпионат».

А по мнению двукратного победителя турниров Большого Шлема в миксте Андрея Ольховского, россиянин сможет подтвердить и удержать свой статус, хотя нынешнее его достижение не всецело зависело от его собственного результата.

«Такая система, что в течение года ты должен набрать определённое количество очков, чтобы выйти на вершину. Даня будет ещё не одну неделю номером один! Никто его догнать не сможет, так как на Уимблдоне очков не будет. Это великолепный результат!» — заявил бывший теннисист.